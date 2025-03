Bugo dice basta, ora solo Juve: “Io, Del Piero e Zidane in dirigenza”

"Francamente l’esonero di Motta mi ha colto di sorpresa perché penso che cambiare un allenatore in corso di campionato sia rischioso. Non me l’aspettavo proprio in una situazione già delicata e non equilibrata per la Juventus. Quindi, insomma, non sono d’accordo. Anche se i dirigenti avranno avuto le loro ragioni. Ora vediamo cosa farà Tudor. Certo, se non dovesse far bene penso che qualcuno dovrebbe andarsene. Non so se Giuntoli o chi, ma qualcuno dovrebbe poi prendersi la responsabilità delle proprie decisioni".

“C’è crisi”, potresti cantare... Quando rivedremo la vera Juve?

"Questo è un momento di transizione. Un lungo, momento di transizione. Da tanti anni si susseguono complicazioni che vanno da questioni aziendali al Covid, passando per problemi giudiziari. Ora ai vertici ci sono avvocati e commercialisti. Sono in corso tanti cambiamenti di allenatori (penso anche ad Allegri, Pirlo e Sarri oltre che a Thiago Motta) e giocatori che fanno capire come la Juve non sia ancora stabile. Servirà del tempo: quando la società sarà autosostenibile nei conti e avrà una struttura consolidata, allora il mood sarà più positivo e finirà il periodo di transizione".

Con i giocatori della Juve hai creato qualche rapporto di amicizia?

"Ciro Ferrara lo conosco da tanto tempo e ho avuto modo di passare tempo con lui a Pechino Express. Ho conosciuto Danilo e posso dire che mi è molto spiaciuto sia andato via. Ma sono professionisti, bisogna accettarlo. Pure Cuadrado mi è spiaciuto sia andato via: l’ho citato anche in una canzone che si chiama “Non lo so!”. Cuadrado all’Inter, non lo so, non lo so, non lo so".

Domanda da calciatore. Il tuo “gol” più bello? Gol artistico, si intende.

"Premessa: calcio e musica in questo sono diversi. Il calcio è competizione, bisogna vincere. Nella musica invece no. Io odio i concorsi! La mia vittoria è quando scrivo una canzone che amo, di cui sono fiero. “Mi manca”, “E invece sì”, “Casalingo”, “Io mi rompo i c******i”. La vittoria, per un artista, è sentirsi a proprio agio con la propria musica".