Juve-Genoa, la probabile formazione: le scelte di Tudor per l'esordio

Vlahovic favorito su Kolo Muani

In attacco la situazione potrebbe vedere le carte stravolgersi rispetto agli ultimi due mesi con Thiago Motta. A pagare del cambio in panchina potrebbe essere Kolo Muani. Il francese è finito dietro nelle gerarchie con Vlahovic, tornato in gran spolvero, e in anticipo di un giorno rispetto alla tabella di marcia, dopo il gol con la Serbia in questa sosta per le nazionali. Dusan ha voglia di tornare in campo anche con la maglia della Juventus e Tudor lo ha sempre apprezzato, tanto che ai tempi del Verona lo ha esaltato definendolo "tra i migliori attaccandi della Serie A". Un aneddoto che lo mette in vantaggio per una maglia da titolare in vista della gara dell'Allianz contro il Genoa. Il cambio di modulo, inoltre, con due giocatori più vicini a lui e degli esterni in grado di mettergli cross interessanti, potrebbero anche giovare al centravanti serbo.