Yildiz e Vlahovic, Motta cancellato: Tudor li rimette al centro della Juve

La situazione di Yildiz

Dall'altro lato c'è Kenan Yildiz. Il turco, numero 10 della Vecchia Signora da inizio anno, ha vissuto un ultimo periodo complicato sotto la gestione di Thiago Motta. Il turco aveva giocato sempre a sinistra fino alla semifinale di Supercoppa persa contro il Milan, quando venne schierato sulla destra in seguito all'infortunio rimediato nel riscaldamento da Conceicao. Da quel momento in poi non c'è più stata certezza fissa sul suo ruolo e ultimamente sono anche arrivate delle voci su una presunta frase pronunciata da Motta a Kenan in allenamento: "Ma chi ti credi di essere? Non sei mica Messi". Insomma, anche Yildiz è un giocatore su cui Tudor dovrà lavorare con grande convinzione per farlo tornare a rendere come ha già dimostrato di saper fare.