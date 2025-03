Bremer, il muro Juve torna in campo e scatena i social. E Fagioli non dimentica

Bremer: i commenti di Cabal e Fagioli

"Coloro che tengono duro lungo il cammino, anche quando si fa difficile, sono quelli che si spingono più in fondo. Continua a marciare, il viaggio ne vale la pena!". Questo il messaggio pubblicato da Bremer e che ha trovato la pronta reazione dei tanti utenti che sono intervenuti per commentare il ritorno agli allenamenti del difensore classe '97. C'è chi ha scritto"Che bello vederti alla Continassa" o "Questo torna più forte di prima". E ancora: "Sta tornando la roccia", "Vedo la luce", "Sbrigati ti prego". Tra i tanti commenti, spicca quelli di Cabal, il cui crociato ha subito la stessa sorte di Bremer durante il ritiro con la nazionale colombiana nel novembre scorso. Il difensore ha reagito con le emoticon della fiamma e del bicipite, raccogliendo a sua volta l'incitamento dei tifosi bianconeri. C'è poi il commento di Fagioli, che a gennaio ha interrotto il proprio ciclo a Torino passando in prestito alla Fiorentina, senza però dimenticare il suo ex compagno di squadra, a cui ha riservato dei cuoricini di incoraggiamento.