"Juve-City al Mondiale per club, Cambiaso dove gioca?": Real lontano, Pep...

Juve-City sarà il big match del girone G del Mondiale per Club, ma con chi lo giocherà Andrea Cambiaso? Secondo quanto riportato da Marca, è fatta per il passaggio dell'esterno bianconero al Manchester City dopo il tentativo fallito nello scorso mercato di gennaio. Per il quotidiano spagnolo "i Citizens sarebbero in vantaggio su altre big di Premier, come Arsenal e Liverpool, con la Juve costretta a muovere il bilancio dopo l'esonero di Thiago Motta. La partenza a 55 milioni più bonus di Cambiaso garantirebbe infatti una importante plusvalenza a Giuntoli".