Tudor gasa i tifosi Juve: il saluto tra cori e striscioni al J Hotel!

"I tifosi ci saranno vicini", Igor Tudor lo aveva detto in conferenza stampa e il popolo bianconero ha subito dimostrato tutto il suo calore, andando al JHotel alla vigilia dell'esordio dell'ex difensore sulla panchina della Juve nell'anticipo di Serie A contro il Genoa. I tifosi della Juventus si sono radunati sotto le finestre del JHotel con lo striscione "Benvenuto Igor", per dare il proprio saluto al nuovo tecnico scelto dalla società per sostitutire Thiago Motta. "Tudor uno di noi", il coro si ripete e Igor appare dalla finestra per applaudire e ringraziare per l'omaggio ricevuto.