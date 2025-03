Ora tocca a Tudor: i debutti sulla panchina Juve tra storia e shock

Zaccheroni, partenza lenta e umiliazione Fulham

Zaccheroni è stato uno dei pochi allenatori della Juve (considerando almeno gli ultimi dieci) a non esordire con una vittoria: 1-1 contro la Lazio, segna sempre Alex Del Piero, poi Mauri pareggia nel finale. L'avventura è stata pessima con un settimo posto finale, una posizione più in basso rispetto a quando aveva preso la squadra in gestione. In Europa League ha superato i sedicesimi contro l'Ajax per poi subera la clamorosa umiliazioni per 4-1 contro il Fulham nel match di ritorno al Craven Cottage. Non è stato esonerato, ma a fine anno non ha rinnovato il contratto.