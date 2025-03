"Motta ha distrutto Vlahovic. L'esempio da seguire e il vantaggio di Tudor"

"Tudor, sarà dura"

Secondo lei, Tudor potrà raddrizzare la stagione della Juventus? «Sicuramente conosce l’ambiente e questo potrebbe giocare a suo vantaggio, ma io non sono un grande fan degli esoneri a stagione in corso. Le cifre si tirano sempre a maggio, motivo per cui non avrei mandato via neanche Gilardino dal Genoa… Sarà davvero dura per Tudor riuscire a mettere a posto le cose. Dovrà lavorare con un organico che non si è scelto lui. Non avrà modo di fare una preparazione lunga per conoscere singolarmente i propri ragazzi… E poi non potrà sbagliare: ha tre mesi per portare la Juve in Champions. A mio avviso, per riuscirci, non dovrà scervellarsi troppo sulla tattica, ma entrare nella testa dei suoi giocatori. Lavorare sulla loro autostima trasmettendogli fiducia. Ma non è una situazione semplice. Gli auguro di riuscirci».