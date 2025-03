Exor, da 15 a 110 milioni per la Juve? Il perché dell’intervento e il caso limite

L'importanza di un posto Champions

Non va dimenticato, tra l’altro, che la Juventus è quotata in Borsa, per cui le maglie di verifica sono più strette e frequenti che per una “normale” società di calcio. Dunque, per ovviare a una potenziale tensione finanziaria, Exor ha deciso di scendere in campo, ossigenando la situazione. Ma non è detto che nel giro dei prossimi tre mesi debba tornare nuovamente ad allargare i cordoni della borsa. Poichè il raggiungimento del 4° posto e la conseguente partecipazione alla prossima Champions League (65 milioni minimi garantiti) e gli almeno 25 milioni, peraltro non previsti nel bilancio, che arriveranno dal Mondiale per Club, garantirebbero il traguardo sui conti che si era prefissato. A quel punto, potrebbe non essere nemmeno obbligatorio ricorrere a una cessione durante la breve finestra di mercato di giugno, aggiunta dalla Fifa per consentire alle squadre che giocheranno il torneo negli Stati Uniti di aggiustare la propria rosa.