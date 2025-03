Scossa Elkann, dai dirigenti alla squadra: a giugno la Juve rischia il ribaltone

Ci sono stati eventi sfortunati che hanno condizionato pesantemente la stagione, come l’infortunio di Gleison Bremer a ottobre che non solo ha influito in modo determinante sui risultati della squadra, ma ha anche obbligato i dirigenti ad affrontare investimenti imprevisti sul mercato di gennaio (anche per fare fronte al contemporaneo infortunio di Cabal), Ma ci sono stati anche errori di valutazione, a partire da Thiago Motta , allenatore che - a essere onesti - in estate aveva convinto tutti, ma poi si è rivelato inadatto al compito che gli era stato assegnato. John ha seguito le vicende della stagione senza interferire, com’è suo costume, ma i dirigenti sanno di dover rendere conto del loro operato a fine stagione.

Elkann, altra scossa all'ambiente

Senza la qualificazione Champions non è da escludere un ribaltone a ogni livello. Ma anche la qualificazione in Champions potrebbe non garantire l’immunità a tutti. Nessuna caccia alle streghe, soprattutto se con i soldi di Champions e Mondiale, ci fosse un riallineamento economico sul progetto triennale di pareggio di bilancio, ma una valutazione dei motivi per cui la società è dovuta ricorrere a soluzioni di emergenza come quella annunciata ieri. Dirigenza, allenatore, ma anche la squadra deve dimostrare qualcosa di più rispetto a quanto emerso finora, anche se delle varie componenti è certamente la meno colpevole. L’intervento di Elkann è un’altra scossa all’ambiente dopo l’arrivo di Tudor, un richiamo ai codici juventini e un segnale anche per l’esterno: John non ha intenzione di vendere la Juventus e, anzi, come ha ribadito ai suoi collaboratori: «Ribadiamo il nostro impegno a rafforzare la Juve in campo e fuori, come abbiamo fatto negli ultimi 102 anni». In giorni in cui si parla molto dei progetti e dei sogni di Tether di acquisire la Juventus, quasi una risposta. Ma di risposte, Elkann, più che darne, ne vuole ricevere. A partire da quelle della squadra che scenderà in campo questo pomeriggio con la «responsabilità di essere Juventus».

