Yildiz, come ti cambia Tudor! Nuovo ruolo per far svoltare la Juve

Tudor: "Voglio sempre fare un gol in più"

L’avvicendamento in panchina tra l’allenatore italo-brasiliano e Tudor, in questo senso, può essere letto come il tentativo di scrollarsi di dosso - anche - le difficoltà e i malumori del reparto offensivo. Perché il croato è tecnico che strizza l’occhio a un atteggiamento offensivo: «Io voglio sempre fare un gol in più», una delle sue massime più celebri. E i precedenti, in effetti, depongono in suo favore. Al di là della media-gol tenuta dalle sue passate creature, infatti, il centravanti è in genere la figura che più beneficia della cura tattico-emotiva dell’ex difensore bianconero. Qualche esempio? Stefano Okaka, nell’Udinese del 2018, aveva segnato 5 reti in 9 partite sotto la sua gestione. Giovanni Simeone, nel Verona 2021-2022, aveva realizzato la bellezza di 17 gol in 34 gare. Alexis Sanchez, nell’Olympique Marsiglia del 2022-2023, ne ha poi messi a segno 18 in 44. Numeri decisamente importanti, soprattutto perché fatti registrare da attaccanti meno blasonati e in squadre meno blasonate rispetto a Vlahovic o a Kolo Muani in punta all’undici della Juventus.