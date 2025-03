“Inimmaginabile, non è qualcosa che pianifichi”: Conte e il passato Juve

Conte sul primo scudetto Juve

Conte è tornato all'inizio della stagione 2011/12, con la Juventus reduce da due settimi posti consecutivi: "Essere imbattutti era un obiettivo? Oh no, non proprio. Non perdere nemmeno una volta in stagione è inimmaginabile e non è mai qualcosa che pianifichi. Quell’anno, siamo andati anche in finale di Coppa Italia, dove abbiamo perso contro il Napoli, la nostra unica sconfitta della stagione. Quindi sì, abbiamo superato ogni previsione. Quello che mi interessava realmente, dal momento in cui ci siamo trovati in testa alla classifica, era lottare per lo scudetto e disturbare il più possibile il Milan, che era il campione in carica e che aveva una squadra molto più forte della nostra. Erano i favoriti, c’erano Ibrahimovic, Thiago Silva, Gattuso, Nesta, Robinho… l’obiettivo era arrivare tra i primi tre. Poi nell’ultima fase della stagione eravamo proprio dietro ed in quel momento, l’obiettivo è diventato quello di vincere il campionato. Non avevamo molto margine sul Milan, eravamo super motivati e quindi siamo riusciti a non perdere. È raro, in Italia c’è stato solo il Milan che lo ha fatto prima di noi, con Fabio Capello, nel 1991-1992".