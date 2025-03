Gattuso carica Tudor: “Alla Juve ha un vantaggio, sarà facile” 

Tudor, da Spalato alla Juve

La carriera di Tudor è partita dalle suo origini, sia da giocatore sia da allenatore. Ha iniziato a fare i primi palleggi all'Hajduk Spalato, prima di trasferirsi in Italia e fare la storia della Juventus e lo stesso ha fatto poi da allenatore, anche se il percorso è stato più lungo. La prima esperienza in panchina è nata sempre in Croazia dove il tecnico ha prima svolto il ruolo di vice di Reja sempre a Spalato, poi ha guidato l'U17 e infine è stato anche in nazionale, per poi chiudere nuovamente il cerchio all'Hajduk, dove ha conquistato la Coppa di Croazia dopo appena tre mesi dal suo ritorno. E al momento è il suo unico trofeo. Poi Tudor ha fatto la valigia e ha iniziato a viaggiare in Europa, arrivando anche in Italia. Con l'Udinese, Verona e Lazio ha aumentato il suo status. E ora può confermarsi alla Juve, che già aveva assaporato nel 2020-2021 con Pirlo, nel ruolo di vice. Adesso ha lui per meno la Vecchia Signora.