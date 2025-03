"Condizione un'incognita. Vediamo quanta benzina abbiamo": Tudor, prima Juve

" Ho trovato ragazzi vogliosi e pronti, spero di partire bene ". Poche parole, concentrazione e occhi fissi sull'obiettivo: vincere. Queste le senzazioni e le prime parole di Igor Tudor nel pre-partita di Juventus-Genoa . Il nuovo tecnico bianconero si è concesso ai microfoni di Dazn, dove ha parlato della prima settimana da allenatore della Vecchia Signora, raccontando delle emozioni scaturite dall'ovazione dei tifosi: "È stato bellissimo, i tifosi sono sempre stati importanti e lo sono in questo momento per dare sostegno ai ragazzi. Bisogna partire bene e forte, le emozioni vanno bene, c’è da fare quello che serve per il risultato e per vincere".

L'ex Lazio ha avuto una sola settimana per lavorare con la squadra al completo, ed è molto sincero quando gli viene chiesto di cosa si aspetta dai suoi ragazzi: "È un’incognita perché abbiamo fatto due allenamenti tutti insieme per via delle nazionali. Sia dal punto di vista fisico che tattico abbiamo provato delle cose che spero di vedere già. Alcune devono vedersi per forza. Lavoriamo giorno per giorno, partita dopo partita. Ho trovato ragazzi vogliosi e pronti, spero di partire bene. È importante partire forte, ma la partita è lunga. Bisogna essere se stessi. Perdendo o vincendo, si va sempre forte poi vediamo quanta benzina c’è. Ci sono cinque cambi e nel calcio di oggi si cambia metà squadra". E sulle differenze con la "sua" Juve: "Queste sono generazioni diverse, le cose vanno insegnate e anche in fretta. Il calcio poi è sempre calcio, si deve vincere ed è quello che conta ma bisogna farlo con le cose giuste, lavorando sodo".

Juve-Genoa, McKennie: "Squadra felice e pronta, vogliamo vincere"

Il primo calciatore a raccontare della nuova Juve di Tudor è Weston McKennie. Ai microfoni di Dazn ha innanzitutto parlato del Genoa, spiegando che il mister croato ha portato nuove energie: "È una partita molto difficile. Ci siamo allenati con il nuovo allenatore. C’è energia e vogliamo vincere la partita, oggi l’importante sono i tre punti. Le ultime due gare non sono state da Juventus. Giocare per la squadra, i tifosi e il nuovo allenatore". E aggiunge: "Ha portato anche esperienza (Tudor, ndr), sa come è la Juventus, perché è stato qua con Pirlo e ci ha anche giocato. Sa tutto di questo club, la squadra è felice e pronta".

