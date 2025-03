Yildiz, Locatelli, Thuram: la Juve è tornata, "Tudor grande allenatore"

Locatelli: "Aperto un nuovo capitolo"

Queste le parole del centrocampista bianconero: "Dobbiamo concentrarci sulle prossime partite.Il mister va ringraziato perché ha dato il massimo, ma ora si è aperto un nuovo capitolo con nuovo nuovo mister. Noi bisogna dare il massimo per questa maglia e giocare con questo atteggiamento mostrato oggi in questo stadio. Tudor ci ha chiesto attaccamento alla maglia. Abbiamo vinto, ma bisogna rimanere umili e cencentrati. Siamo un gruppo per bene e sano, con giovani forti che devono imparare a lavorare per questa maglia ed è proprio quello che stanno facendo. In questo modo possiamo fare risultati importanti".