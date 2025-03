Tudor, a tutta Juve: "1-0 meglio del 2-0. Ora si fa sul serio. Koop da recuperare"

Tudor e il rapporto con i giocatori

Sull'abbraccio con Perin e il rapporto con i calciatori il tecnico ha adottato la filosofia del "bastone e carota", ma lascia trasparire un sorriso: "Ho trovato ragazzi perbene, a modo, giovani (altri un po' meno). Ho dato tutto, sono a disposizione per tutto, mi possono chiamare tutti i giorni a tutte le ore. Poi quando ci alleniamo, quella mezz'ora, quelle due ore, bisogna che non si senta una mosca volare. Lì si deve andare forte, poi, fuori amici". Sui cori dei tifosi che lo hanno inneggiato dall'inizio alla fine: "Sono stati belli ed emozionanti. Sono stati importanti per i ragazzi dopo le ultime gare allo Stadium e per l'atmosfera un po' così... Ero però focalizzato sulla partita, ci tenevo, era importante partire con il piede giusto". Sulla difesa a tre e le scelte: "Sono scelte che si fanno. Dopo aver visto le partite e i pochi allenamenti, abbiamo scelto per sul momento. Sono il più contento di tutti quando metto uno e poi devo mettere un altro. Voglio che i giocatori mi mettano in difficoltà. Poi si fanno delle scelte, siamo pagati per questo. Una volta indovini, un'altra volta no, credi che una soluzione sia migliore. Ma questo calcio con cinque cambi è diverso, ora si cambia metà squadra. Uno che sta in panchina non è come prima, è un titolare".