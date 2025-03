Pagelle Juve: Yildiz alla Del Piero, Locatelli muro, solo un'insufficienza

Nico Gonzalez 6.5

Ispirato dalla fiducia che gli ha dato Tudor, l’argentino si scatena con uno slalom personale: parte dalla sua metà campo e taglia tutto il campo fino alla trequarti, poi scarica per Vlahovic, pescato però in fuorigioco. Rigenerato come uomo a tutto fascia, sia in attacco sia in fase di copertura, sempre propositivo con le sue incursioni.