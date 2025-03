La Juve di Tudor per ora può bastare: l'esame di Elkann continua

La presenza di Elkann

John Elkann in tribuna non era lì per caso, poche ore dopo aver tirato fuori quindici milioni e aver annunciato di essere pronto ad arrivare a 110 se fosse necessario. John non è e non sarà mai un capotifoso, ma ha dimostrato e dimostrerà sempre la fedeltà al giuramento che lega indissolubilmente la sua famiglia alla Juventus da 102 anni. La sua presenza allo Stadium, dopo tanto tempo, suona come una benedizione e, insieme, un esame alla «sterzata», come ha definito Cristiano Giuntoli la prematura fine del progetto Motta. Ci sono tanti soldi in ballo e i conti si faranno a fine stagione, Elkann valuterà con attenzione e senza fretta l’operato di tutti. Anche perché l’unica cosa che conta, in questo momento, è il quarto posto, l’obiettivo che salva il bilancio e, a seconda di come arriva, anche un pezzettino di annata sportiva, fin qui particolarmente negativa. Dopo gli incubi delle ultime uscite, tuttavia, potersi godere il sorriso ventenne di Yildiz che torna a fare cose da numero dieci è una piccola oasi, nella quale il popolo juventino può trascorrere il weekend e la dirigenza riflettere sull’imprudente (se non proprio scellerata) ipotesi di cessione.