Una Juve tiene palla, l'altra vince: come si spiega l'abisso tra Tudor e Motta

Il divario più eclatante

Ma il divario forse più eclatante è emerso nel gioco aereo, soppiantato dalle geometrie palla a terra nella precedente gestione e tornato in auge con Tudor. Raddoppiati, da una gara all’altra, i duelli per aria. E raddoppiata, al contempo, la percentuale di confronti vinti di testa. Un’arma in più a disposizione della Juventus 2.0 di questa stagione, che per strappare punti prezioni nella corsa alla prossima Champions League avrebbe bisogno di raccogliere qualcosa in più sugli sviluppi da palla inattiva. Uno dei prossimi punti in agenda per Tudor e il suo staff.