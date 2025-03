Yildiz primatista Juve: è record dopo il gol al Genoa. Come lui solo...

Yildiz pareggia Kean: il primato del 10 Juve

Moise Kean, oggi alla Fiorentina ma cresciuto in bianconero, è stato sicuramente precocissimo per età e gol realizzati in maglia Juve. Ma con la rete siglata ieri all'Allianz Stadium col Genoa,Yildiz lo ha eguagliato. Il 10, infatti, ha raggiunto Kean come miglior realizzatore bianconero in Serie A, nell'era dei 3 punti, prima di compiere 20 anni. Sono 7 le marcature del classe 2005 (di cui 5 quest'anno), così come furono 7 per l'attuale centravanti viola nei primi tempi juventini. Una statistica che certifica, qualora ce ne fosse bisogno, il talento il di Yildiz e il progredire del processo di crescita.

Il fantasista ha dunque regalato la prima gioia a Tudor da allenatore bianconero, entrando nella storia Juve: ma potrà farlo ulteriormente conquistando un posto in solitaria in questa speciale classifica in caso di gol nelle prossime partite. Yildiz infatti compirà 20 il prossimo 4 maggio: ancora 4 gare per poter diventare primo da solo e, ovviamente, contribuire alla scalata bianconera verso il piazzamento Champions.

