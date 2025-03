Dal silenzio alla festa social, è una Juve che ci crede: "E adesso otto finali"

Una ventata di aria fresca: la Juve torna a vincere alla prima di Igor Tudor in panchina, lo fa con una perla del suo numero 10, Yildiz. Un successo, quello sul Genoa, che permette ai bianconeri di tenere il passo del Bologna restando a -1 dal quarto posto in classifica. Al di là dell'importanza del risultato in termini di graduatoria per la rincorsa alla zona CHampions, è una vittoria che dà nuovo entusiasmo all'ambiente, come dimostrato anche dai numerosi post social dei calciatori juventini. Dal silenzio (assordante quello dopo l'addio di Thiago Motta) alla gioia dopo il ritorno alla vittoria.