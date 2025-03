"Motta voleva svuotare i cervelli. Yildiz meritava sempre di giocare"

Queste le parole di Marocchi:"Da Yildiz ci si aspetta molto. Bisogna pensare a qualcosa di ideale per lui. Bisogna dargli dei piccoli accorgimenti. Questo è il ragazzo su cui la Juve deve puntare per il futuro. Tudor allenatore del futuro? Assolutamente sì, è credibile. Però adesso bisogna vivere il presente. Con Thiago Motta si poteva cominciare con un po’ più di calma. Invece la Juve ha voluto far dei cambiamenti senza basi solide. La pretesa di Thiago Motta era quella di svuotare cervelli per pensare con la sua testa . Thiago Motta ha voluto essere sé stesso dal primo giorno".

Yildiz: i numeri alla Juve

Trasferitori nel settore giovanile della Juventus nel 2022, Yildiz approda presto alla formazione Next Gen di Montero, con la quale accumula 15 presenze complessiva con un bilancio di 2 gol e 1 assist. Poi, l'esordio in prima squadra agli ordini di Allegri, che lo manda in campo in occasione della trasferta di Udine nell'agosto 2023. Nel dicembre successivo, l'attaccante fa il suo debutto da titolare sul campo del Frosinone segnando inoltre la sua prima rete che lo rende il più giovane marcatore straniero in Serie A nella storia del club. Il bilancio aggiornato è ora di 74 presenze, 11 reti e 5 assist.