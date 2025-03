"Tudor deve capire che non si chiama Inzaghi": il giallo scatena i tifosi Juve

La Juve torna a vincere: l'1-0 sul Genoa, arrivato con il gol vittoria di Kenan Yildiz, ha ridato entusiasmo a tutto l'ambiente, a partire dai calciatori. Eppure sui social tanti tifosi si sono arrabbiati e non poco per un epiosodio capitato durante la partita. Nello specifico il riferimento è all'ammonizione arrivata ad Igor Tudor: non tanto per il giallo in sé, quanto per la motivazione che ha fatto scaturire la sanzione, ovvero l'uscita dall'area tecnica da parte dell'allenatore. Una decisione che in altre circostanze e con altri allenatori (leggasi Simone Inzaghi) raramente è stata presa.