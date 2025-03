De Ligt in Sardegna e quella cena che poteva portare Tonali alla Juve: il racconto

Il percorso psicologico e la lontanaza dall'Italia

"Ho lavorato per un anno con lo psicologo, lo incontravo 4 volte a settimane. Quando ho iniziato non è stato semplice: non potevo prendere farmaci a causa dell’antidoping. È difficile far capire l’errore a uno che ha già tutto. Nei primi 2 mesi mi allenavo ma senza vedere l’obiettivo finale: non avevo stimoli. Quando non devi metterti in gioco con nessuno, quando non devi allenarti meglio del compagno perché altrimenti non giochi, non hai stimoli. La mattina andavo al campo e mi chiedevo il perché. Con lo psicologo ho lavorato per due settimane sul ritrovare questi stimoli, perché a volte non volevo neppure andare" - ha spiegato Tonaldi. Poi sulla lontananza dall'Italia: "Sono stato fortunato a essere in Inghilterra. Ho vissuto 7 mesi senza il telefono, senza il tablet. La tv la guardavo solo per le partite e i film. Non guardavo i telegiornali, non mi arrivavano notizie. Anche perché immagino che in quel periodo non siano state… ‘Sandro Tonali ha sbagliato’. Non guardare social e tv mi ha alleggerito completamente. Non ho idea di cosa sia successo in quei mesi lì e non mi interessa, è questo il bello. Io so che ho sbagliato, so che ho pagato e che lavorato per essere un uomo migliore, ma non mi interessava andare ad aggiornare i social cercando il mio nome. Vivere senza il telefono è stato un po’ problematico, soprattutto nel contattare la mia famiglia. Ogni volta dovevano contattare la mia ragazza e lei doveva essere accanto a me. Poi andavo in giro, al campo in macchina senza telefono e non mi pesava. Avevo gli orari degli allenamenti sul telefono della mia ragazza. Dopo un po’ di mesi, quando ho capito che utilizzarlo da solo non era più un pericolo, l’ho ripreso".