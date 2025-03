Koopmeiners fermato ai box: così torna il vero Teun, il retroscena della decisione

TORINO - Il tavolo intorno al quale vengono affrontati i principali temi in salsa Juventus, negli ultimi giorni, ha l’aspetto di un piano inclinato. Nel senso che ogni argomento finisce per scivolare verso la calamita del raffronto tra Thiago Motta e Igor Tudor. Anche un caso spinoso come quello che, ormai da troppo tempo, riguarda Teun Koopmeiners, la cui prestazione è stata una delle poche note negative pure in occasione del vittorioso esordio del tecnico croato sulla panchina dei bianconeri, sabato sera, di fronte al Genoa. Nel passaggio da un allenatore all’altro, per certo, è cambiato il registro comunicativo. E, così, dall’iniziale «Siete voi a parlare sempre di lui, io lo vedo bene in campo e sono contento del suo contributo» di mottiana memoria si è passati al «Non sta vivendo un grande momento, bisogna lavorare per recuperarlo» di tudoresco pragmatismo.