Elkann negli spogliatoi Juve, incontro con Tudor e Giuntoli. E su Tether…

Ovviamente i tre punti hanno regalato il buonumore a tutta la famiglia Elkann al punto che al termine della partita John è voluto scendere negli spogliatoi per salutare e abbracciare prima il nuovo tecnico Igor Tudor e quindi il direttore tecnico Cristiano Giuntoli . Un incontro in cui si è complimentato per il ritorno alla vittoria nella speranza di vederne ovviamente molte altre. È sicuro che non potrà assistere alla prossima sfida della Juventus , quella che vedrà impegnati i bianconeri a Roma contro i giallorossi domenica sera in un match delicatissimo in chiave Europa, poichè si troverà all’estero per impegni di lavoro che già ieri lo hanno fatto salire su un aereo per un viaggio intercontinentale.

Exor, Juve in prima fila

La Exor governa 18 aziende e la Juventus, anche se per peso non arriva al 2% del totale, è in prima fila, insieme alla Ferrari, nelle attenzioni della famiglia Agnelli e quindi anche di John. Le ultime multiple uscite mediatiche dei proprietari di Tether, disposti a entrare nella Juventus non solo attraverso l’acquisto dell’8% delle azioni rastrellate sul mercato non hanno innescato particolare interesse dalle parti della collina torinese... E a testimonianza di quanto stia a cuore il destino della Vecchia Signora, la cassaforte della Famiglia Exor si è prontamente aperta per consentire alla Juventus di operare con l’extrabudget destinato a garantire la copertura necessaria per il cambio in panchina che, dal punto di vista dei principi contabili, avrebbe potuto accendere qualche punto interrogativo di troppo non solo tra chi è deputato a governare i conti della Continassa.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE