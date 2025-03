Motta azzerato a Sky: “Ti sei perso la storia Juve. Tudor? Seconda scelta…”

"Motta, la Juve sapeva cosa prendeva"

Caressa pone un quesito in studio: "Ma nel momento in cui l’hai preso non lo sapevi? Sei andato a prendere uno che non conoscevi? Ha fatto uguale la stagione prima, quindi sapevi ciò che andavi a prendere". Montolivo prova ad addentrarsi sul tema: "Questa secondo me è la sua idea di calcio, era così anche da giocatore: con lui ho giocato tanto in Nazionale. Sempre il controllo della palla, passaggi corti, possesso palla, salire tutti insieme, poca verticalità: questa è un po’ la sua idea di calcio. Chi l’ha preso probabilmente sperava di rivedere il Bologna ma con maggiore qualità e dunque anche migliori risultati, provo a mettermi nei panni della società che l’ha preso. Sperava di vedere la squadra giocar bene ma con più efficacia perché ho giocatori più forti, e invece…". Caressa incalza: "Ma alla base di questo gioco non c’è il giocatore, ma c’è Thiago Motta. E’ l’ideologia che ha superato l’importanza dei giocatori, la storia della Juve. Ma quando fai una scelta così importante e anche un po’ contro la storia della Juve lo devi sapere cosa vai a prendere".

Idea opposta per Luca Marchegiani: "Io non sono tanto d’accordo. Parliamo di un allenatore che comunque ha delle idee chiare, che vengono definite integraliste. In realtà il suo modo è quello, non mi stupisce per niente che i numeri e il modo di giocare siano gli stessi. Mi stupisce che nel momento in cui ha visto che non era sufficiente per ottenere i risultati che la Juventus chiedeva, non sia stato in grado di fare qualcosa in più". Beppe Bergomi spiega cosa, secondo lui, non è riuscito a fare Motta: "Non è stato in grado di fare un cambiamento, di esaltare il talento a disposizione… Se non si era capito che era così? Può anche sbagliare ma per Thiago Motta deve essere uno step di crescita. Ma i i tifosi juventini si aspettavano qualcosa di diverso". Ancora Bucciantini: "La squadra a un certo punto è implosa perché ha capito che non migliorava più. Quando guadagnava qualcosa in quello che cercava perdeva le certezze che aveva. E’ mancata esperienza".