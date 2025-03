Gatti, mazzata Juve! È frattura: per quanto tempo lo perde Tudor

Federico Gatti, uscito durante il primo tempo della gara contro il Genoa a seguito di un infortunio, ha riportato una frattura composta della diafisi del perone. Il difensore bianconero sarà costretto a restare lontano dai campi per un mese. Gatti ha dovuto arrendersi prima della mezz’ora contro la squadra di Vieira (gara vinta per 1-0) a seguito di un contrasto fortuito con Pinamonti, per poi essere sostituito al minuto 26 da Kalulu.