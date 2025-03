Tudor mette la Roma nel mirino: le ultime dalla Continassa

Dopo una giornata di riposo la Juventus si è ritrovata alla Continassa per la ripresa degli allenamenti. I bianconeri sono tornati a lavorare agli ordini di Tudor che avrà a disposizione un'intera settimana per far assimilare ai calciatori i nuovi dettami tattici. In vista c'è una trasferta importante: a Roma, domenica 6 alle 20.45, contro i giallorossi, che sono in un ottimo periodo di forma. Per il primo allenamento della settimana, il menù ha previsto scarico per i protagonisti di della sfida con i rossoblù, e invece una serie di partitelle insieme ai ragazzi della Next Gen per il resto del gruppo, che tornerà in campo domattina. Oltre all'assenza di Federico Gatti, uscito acciaccato dalla partita con il Genoa, da segnalare il lavoro differenziato per Andrea Cambiaso e Douglas Luiz.