Chiellini e gli Insuperabili: la sfida più dolce per l'autismo

TORINO - Cosa c'è di più dolce di una grande sfida? Per esempio un dolce creato per vincere una grande sfida . Ci ha pensato uno dei più famosi pasticcieri torinesi, Fabrizio Racca , in collaborazione con Giorgio Chiellini per celebrare la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo che si celebra il 2 aprile e la loro creazione si chiama "Better Together".

Chiellini e gli Insuperabili

Il messaggio che si vuole veicolare è quello di unione e inclusione, con l'incontro tra calcio e dolcezza come strumenti di sensibilizzazione. Al fianco di Fabrizio Racca in questa iniziativa, Giorgio Chiellini, ex capitano della Nazionale Italiana di Calcio e oggi dirigente della Juventus, ha scelto di abbracciare questa causa, portando il suo impegno sociale nel mondo della pasticceria. Insieme, hanno creato un dolce simbolico di consapevolezza e cambiamento, a favore di Insuperabili, la squadra di calcio per persone con disabilità che conta 18 sedi in tutta Italia e oltre 800 atleti. Chiellini, testimonial da sempre di Insuperabili, ha deciso di contribuire a questa causa fin dalla sua nascita.



La campagna

Il cuore di questa campagna è un dolce pensato per due persone, simbolo di condivisione e collettività. La creazione unisce il dolce sapore del pistacchio alla freschezza vivace del lampone e all'eleganza della rosa, con una perfetta armonia di consistenze croccanti,

morbide e cremose. Il colore verde, presente sia nel dolce che nella sua confezione, non è scelto a caso. Il verde, simbolo della natura, rappresenta la missione di Insuperabili: promuovere l'inclusione sociale, trasformando ciò che viene spesso visto come straordinario in qualcosa di naturale e accessibile per tutti.

Video e cena

Il progetto - Insieme, Giorgio Chiellini e Fabrizio Racca hanno realizzato anche un video narrativo con due atleti di Insuperabili, Chiara Serenthà e Alessio Privitera, per raccontare il valore di questa iniziativa. Inoltre, il 2 aprile, alcuni atleti saranno presenti nello store di Corso

Vittorio Emanuele II 78 a Torino, per partecipare attivamente alla vendita del dolce. Il progetto sarà protagonista il 3 aprile della Cena di Gala “MENÙ A 10 MANI” presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi, evento benefico organizzato da To Be, a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo.

Dove comprarlo



Un’edizione limitata - L’edizione limitata del dolce è disponibile dal 28 marzo al 6 aprile nelle tre sedi torinesi della pasticceria Fabrizio Racca: Corso Vittorio Emanuele II, 78, Corso Alcide De Gasperi, 22 e Via San Marino, 95. Il 50% del ricavato sarà devoluto a Insuperabili per

supportare il progetto di inclusione sociale attraverso lo sport.

Le parole

Giorgio Chiellini, storico testimonial degli Insuperabili ha spiegato: «È da molti anni che sono testimonial di Insuperabili, e ogni volta che posso supportare questa realtà lo faccio con grande orgoglio. Il progetto con Fabrizio Racca mi ha entusiasmato, perché rappresenta un'opportunità unica per sensibilizzare sul tema dell'inclusione attraverso il gusto, un linguaggio universale che può raggiungere tutti e creare consapevolezza in modo originale. Il cibo è un grande veicolo e se dedicato a una causa importante come l’inclusione assume un sapore ancora più speciale». Davide Leonardi, cofondatore degli Insuperabili:«Voglio ringraziare di cuore Fabrizio e Giorgio per aver dato vita insieme a noi a questa attività che trovo preziosa e importantissima. Ritengo che sia fondamentale il supporto di personalità così affermate per affrontare un tema ancora spesso sottovalutato come la disabilità, la cui narrazione è a volte ancora troppo superficiale. Sono inoltre felice della partecipazione di alcuni nostri atleti: l’inclusione passa proprio da iniziative come questa e quindi sono onorato che un dolce realizzato da un’eccellenza assoluta come Fabrizio Racca sia dedicato a noi».