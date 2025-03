Serie C, ufficiali le date di playoff e playout: il calendario completo

Con l'avvicinarsi della fine del campionato di Serie C, con le ultime quattro giornate in programma, la Lega Pro ha ufficializzato le date per i playoff e playout. Una fase che potrebbe interessare ancora una volta anche la Juventus Next Gen, attualmente undicesima in classifica nel girone C. I bianconeri avevano infatti iniziato in maniera drammatica la stagione sotto la guida di Paolo Montero, per poi recuperare terreno con Brambilla ed arrivare a ridosso della zona playoff.