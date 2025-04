Gatti ko, l’emergenza Juve si risolve così: Tudor pesca in Next Gen

Opzione Locatelli per la difesa

Per tutto il mese di aprile Tudor deve quindi correre ai ripari per affrontare quattro sfide senza Gatti. Con il cambio in corsa del sistema di gioco, passando a una difesa a 3, al tecnico croato viene a mancare uno dei centrali di ruolo: gli restano Pierre Kalulu, che sabato ha sostituito l’azzurro come braccetto di destra, Veiga posizionato al centro della retroguardia a dirigere le operazioni, e Kelly che agisce a sinistra. Sicuramente avranno tutti più spazio, ma sono tre giocatori per tre posti, senza nessun centrale in panchina pronto a subentrare. Per affrontare l’emergenza, all’occorrenza, potrebbe essere adattato Nicolò Savona, che nella Next Gen giocava anche da braccetto destro della difesa a tre. Altra possibile alternativa è l’arretramento di Manuel Locatelli per Veiga, ma prima è necessario il recupero di Douglas Luiz a centrocampo. Ma Tudor pesca anche dalla Next Gen: ieri con la prima squadra si è allenato Javier Gil Puche, centrale spagnolo classe 2006 che si sta mettendo in evidenza in Serie C. Nonostante la lunga sequenza di infortuni in difesa, la Juventus è in vetta alla classifica europea - secondo i dati Opta - per il maggior numero di partite (15) senza subire reti, superando di almeno due clean sheet tutte le altre squadre nei cinque principali campionati continentali.