Elkann, messaggio chiaro! Osimhen, Lookman e oltre: la Juve rifà l'attacco

Juve, rivoluzione in attacco

Un mercato extra large in cui una delle priorità bianconere sarà ristrutturare per non dire rivoluzionare il reparto offensivo: le posizioni di Vlahovic e Kolo Muani sono quantomeno in bilico, per motivi diversi, perciò ci saranno dei movimenti che andranno a intrecciarsi tra campo e trattative, prima e dopo il Mondiale per Club che rappresenta una novità assoluta e dunque anche un’incognita in tal senso. In questo momento non risultano passi avanti nelle trattative tra la dirigenza bianconera e Ristic, l’agente del centravanti serbo: Vlahovic è sotto contratto fino al 2026, ma i costi di cartellino non sono compatibili con le esigenze del club, che monitorerà le possibilità per una cessione dell’ex viola nei prossimi mesi, per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno.