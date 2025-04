Lucca-Juve, il rischio asta e la mossa di Giuntoli per abbassare il prezzo

Lucca, l'attaccante giusto per la Juve e il grande rimpianto del Torino

L’idea iniziale della Juventus prevedeva di prendere Lucca per rimpiazzare il desaparecido Arek Milik alle spalle di Vlahovic. Tra l’altro Giuntoli vanta ottimi rapporti coi Pozzo. Ai tempi del Napoli, infatti, l’attuale dirigente di punta della Vecchia Signora pescò parecchie volte dai friulani i rinforzi per la propria squadra. Chissà che non possa accadere anche stavolta, magari mettendo sul piatto una contropartita tecnica per abbassare l’importo del cartellino. Lucca, inoltre, vanta caratteristiche tecniche e fisiche (è alto 2,01 metri) attualmente assenti nel parco attaccanti juventino. Le doti nel gioco aereo lo rendono un’arma tattica efficace pure a gara in corso per sbloccare le gare più delicate. Potenzialità che possono accendere un’asta tra le big nostrane per accaparrarselo. Chissà che non possa risultare decisivo il cuore. Da ragazzo, infatti, Lucca - quando giocava alla PlayStation - prendeva sempre la Juve per sfidare i suoi amici. Un feeling speciale quello tra i bianconeri e il centravanti classe 2000, nonostante i trascorsi nel vivaio del Toro. I granata, però, non ci hanno creduto e nel 2019 lo scaricano in Serie D al Palermo dopo alcune esperienze in prestito nelle fila di altri settori giovanili. Col senno del poi un grande errore.