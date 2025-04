"Roma-Juve, Ranieri può sostituire così Dybala. Se ci fosse stato Motta..."

Soulé, Baldanzi e Shomurodov: tre per scordare Dybala

Comincia l’avvicinamento della Roma alla gara con la Juventus in programma domenica sera allo stadio Olimpico. La squadra si ritroverà a Trigoria dopo i due giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri, soddisfatto per la settima vittoria consecutiva arrivata con l’1-0 di Lecce, meno per le occasioni sprecate contro gli uomini di Giampaolo e per una prestazione più sottotono rispetto alle precedenti. È mancata un po’ di qualità, soprattutto negli ultimi metri di campo e non può essere un caso se il tutto coincide con la prima gara saltata da Dybala dopo l’infortunio al tendine che lo ha messo ko fino al termine della stagione. Soulé e Pellegrini dietro a Dovbyk, la soluzione studiata dal mister giallorosso, non ha soddisfatto in pieno, al punto che nella ripresa l’argentino è stato sostituito da Shomurodov, fondamentale nel gol vittoria del centravanti ucraino. Ecco allora che il dilemma che accompagnerà Ranieri da oggi a domenica sera sarà ancora relativo al modo in cui sostituire Dybala. Non a caso lo stesso allenatore, più volte, ha parlato di come esista una Roma con la Joya e una senza. Le alternative, dunque, possono esser tre e da questa mattina cominceranno gli esperimenti a Trigoria. C’è quella vista con il Lecce e quindi Pellegrini e Soulé alle spalle di Dovbyk oppure quella che prevede l’inserimento di Baldanzi al posto dell’argentino o del capitano giallorosso. Più defilata, invece, la soluzione con il doppio centravanti nel 3-5-2. In questo caso Shomurodov affiancherebbe l’attaccante ex Girona, mentre Pellegrini verrebbe scalato a centrocampo, con i due trequartisti in panchina pronti a subentrare in corso d’opera. Difficile oggi dire quale sarà la formula che prenderà in considerazione Ranieri, ma una cosa è certa: il tecnico giallorosso non lascerà nulla al caso. Dovrà poi sostituire Saelemaekers, squalificato, mentre dovrebbe poter contare sui recuperi di Rensch e Celik, quest’ultimo potrebbe giocare sia al posto del belga che nei tre centrali, lasciando così in panchina Hummels, tornato titolare sabato scorso a Lecce dopo che la sua ultima apparizione era coincisa con l’errore di Bilbao che ha compromesso la qualificazione in Europa League. Grande bagarre, poi, a centrocampo, dove Cristante continua a migliorare, insidiando così il posto di Koné. L'altro mediano, invece, sarà un ex della Juve, l’argentino Paredes.