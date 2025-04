John Elkann, compleanno bianconero: il messaggio di auguri della Juve

John Elkann compie 49 anni. Ad augurare buon compleanno all'amministratore delegato della Exor - presente allo Stadium in occasione della prima di Igor Tudor contro il Genoa - nonché presidente di Stellantis, presidente esecutivo di Ferrari e presidente della Fondazione Giovanni Agnelli, c'è anche la Juventus, che sui propri canali ufficiali ha pubblicato un messaggio di auguri. Nei giorni scorsi, Elkann ha dato il via libera per l'iniezione da 15 milioni nelle casse bianconere. All'orizzonte, anche un possibile aumento di capitale sino a 110 milioni.