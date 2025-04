Aumenti e perdite, la Juve cambia! Flop Koopmeiners, mistero Alberto Costa

Renato Veiga (da 10 a 18 milioni, +8)

Altro acquisto del mercato invernale per la Juventus è Renato Veiga. È arrivato in prestito dal Chelsea e non c'è nessun riscatto a favore dei bianconeri. Il classe 2003 portoghese è un giocatore davvero interessante e lo ha mostrato anche in questi primi mesi a Torino. Difensore dotato di un'ottima fisicità ma anche di doti tecniche importanti, non a caso tra i ruoli c'è anche quello di regista davanti alla difesa. Le sue qualità gli permettono di essere un calciatore utile per l'uscita dal basso della squadra, ma non solo. Il suo valore di mercato è aumentato in questa stagione e anche le convocazioni con il Portogallo hanno influito in positivo: da 10 a 18 milioni, con un bilancio di +8 come up rispetto all'ultimo aggiornamento.