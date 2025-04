“Non potete mica darmi Arthur”: Conte e il retroscena mercato Juve-Napoli

Il Napoli prosegue la sua rincorsa all’ Inter e allo Scudetto. Nonostante qualche passo falso, i ragazzi di Antonio Conte sono riusciti a rimettersi in carreggiata e tenere il passo dei nerazzurri. Tanto, nelle ultime giornate, è passato dai piedi di Gilmour . Il centrocampista acquistato la scorsa estate ha iniziato il campionato in sordina, salvo poi prendersi la scena nel momento di forte difficoltà per i partenopei che hanno dovuto far fronte a una forte emergenza infortuni . Ma alcuni retroscena raccontano come all’ombra del Vesuvio sarebbe potuto arrivare un altro giocatore al posto dello scozzese: l'ex juventino Arthur, oggi in prestito al Girona . A bloccare tutto sarebbe stato proprio il tecnico degli azzurri.

Arthur al Napoli? Il retroscena di mercato

A raccontare questo curioso aneddoto è stato il giornalista Sky Domenico Modugno ai microfoni di Radio Marte. "In questo momento Gilmour è un calciatore che è difficile togliere dall’undici titolare. Del resto, Conte ha fortemente voluto lo scozzese". Poi il clamoroso retroscena che vede coinvolta anche la Juventus: il club partenopeo avrebbe avuto in pugno Arthur, ma la forte presa di posizione di Conte avrebbe fatto saltare la trattativa: "Quest’estate il Napoli aveva preso Arthur dalla Juventus – racconta Modugno -. Conte, però, ha sempre indicato Gilmour come sua scelta. “Mi avete promesso Gilmour, non potete darmi Arthur”, era il discorso fatto dall’allenatore, grande estimatore del giocatore. Il giorno dopo il Napoli mollò il brasiliano e prese Gilmour. I fatti gli hanno dato ragione".

Poi il giornalista avanza un’ipotesi sul recente calo del Napoli: "Il motivo del calo nel finale del Napoli è dovuto a vari elementi, anche per meriti degli avversari. E se fosse anche un fatto tecnico? Ovvero il Napoli, che è ovviamente una squadra forte altrimenti non sarebbe stata lassù, non ha la capacità di gestire tenendo palla, o nasconderla agli avversari, per addormentare la partita".

