Quanto paga la Juve agli agenti: classifica e posizione dei bianconeri spiegata

Sapete quanto ha pagato la Juventus agli agenti nel 2024? Trentaquattro milioni o, per essere precisi, 33,9. Una cifra molto importante che la vede in testa alla classifica stilata dalla Figc nella sua sezione "Trasparenza". Al secondo posto c'è l' Inter con dieci milioni in meno (24), poi il Napoli con 18, la Roma con 17, il Milan con 15 e l' Atlanta con 14, venti in meno dalla Juve. Ma perché la Juve ha speso così tanto in procuratori (il 4 7% in più rispetto all'anno scorso quando aveva tirato fuori solo 23 milioni)? Fondamentalmente perché ha fatto molte operazioni di mercato e, quindi, si sono sommate molte commissioni (l'anno scorso era stato un mercato più parco e infatti era più bassa la cifra).

L'operazione Nico Gonzalez e il calciomercato di gennaio

Ma ci sono state alcune operazioni particolarmente costose, come per esempio quella di Nico Gonzalez che ha 3,1 milioni di oneri accessori. E anche a gennaio, la Juve ha dovuto spendere parecchio in agenti, per esempio 2,7 per Kelly e 2,6 per come Kolo Muani. La cifra dovrebbe essere più bassa nella prossima stagione, perché il mercato estivo dovrebbe contare un numero inferiore di operazioni e quindi di commissioni. Ma 34 milioni di agenti sono davvero tanti, se si pensa che la somma di tutta la Serie A è di 226 milioni, quindi la Juventus ha una quota del 15% sul totale.

