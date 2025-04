La Juve taglia su tutto, ma non sugli agenti: il caso Koopmeiners

Juve e Inter: quanti ti costano gli agenti?

I dati, però, vanno contestualizzati e soprattutto disaggregati così da evidenziare come siano l’Inter e soprattutto la Juventus, in vetta, a far “esplodere” la spesa: insieme assommano un quarto delle spese totali. Analizzano il caso dei bianconeri, si nota come vi sia stata una crescita nei confronti al trend che era stato avviato nelle gestioni precedenti con l’eccezione piuttosto notevole del 2022. I quasi 34 milioni spesi dal club bianconero nel 2024 tengono conto del mercato invernale e di quello estivo, le prime due sessioni “firmate” da Cristiano Giuntoli. E se quello invernale ha spostato assai poco, considerato che erano arrivati i soli Dialò e Alcaraz, è ovvio che le spese siano essenzialmente il corollario della rivoluzione avviata in estate con gli arrivi di Di Gregorio, Cabal, Douglas Luiz, Thuram, Koopmeiners, Nico Gonzalez, Kalulu e Coincecao (gli utlimi due in prestito) e le partenze di Huijsen, Frabotta, Barrenechea, Iling-Junior, Kaio Jorge, Kean, Soulé e Chiesa (definitivi) e i prestiti di Rugani e Dialò. È in questo fiume che vanno cercati i rivoli per i procuratori, perché è difficile pensare che vi siano stati compensi per gli agenti dei giocatori “a scadenza”, vale a dire Szczesny, Rabiot e Alex Sandro. Scorrendo le comunicazioni della Juve si vede che i più alti “oneri accessori” sono stati spesi per condurre in porto l’affare Koopmeiners (3,4 milioni), Nico Gonzalez (3,1 milioni), Douglas Luiz (1,5), Cabal (1,8) mentre non superano un milione (0,8) quello di Di Gregorio e quello di Thuram (0,6).