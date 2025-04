Pasagic, la Juve prenota il difensore del futuro: “Destinato a spiccare il volo”

Pasagic spicca il volo: la Juve lo attende

Lì il suo nome è iniziato a circolare tra gli scout, e lì la Juve se l'è messo sul taccuino, prima di offrirgli un periodo a Torino per considerare un futuro insieme. Dalle cronache svedesi, è infatti emerso un serio interesse del Feyenoord, altra Academy di livello alto, e poi c'è il Basilea. Edvin negli scorsi giorni è stato intanto a Vinovo, dove ha preso visione delle strutture e ponderato la sua scelta. Sa benissimo di avere diverse opzioni, ma la Juventus inevitabilmente lo intriga più delle altre. Dai primi feedback ricevuti, infatti, il mondo bianconero è balzato in pole per prospettive e organizzazione. Il nodo del futuro sarà sciolto tuttavia soltanto nelle prossime settimane, anche perché il talentino deve attendere il compimento del sedicesimo anno di età prima di muoversi sul mercato. A stabilirlo è il regolamento Fifa per i tesseramenti, per il quale il ragazzo potrà prendere una decisione solamente quest’estate, quando diventerà ufficialmente eleggibile per la firma di un contratto. Dal Malmoe sono davvero tutti convinti: è destinato a spiccare il volo. In quale direzione? Ancora presto per dirlo e per scoprirlo. Vinovo può essere il terreno fertile a cui aspira: al primo posto tra gli obiettivi del giocatore e della famiglia, c’è la voglia di crescere in un ambiente in linea con le attese.