Perin: “Non siete calciatori! Così diceva Higuain. Barella e Locatelli…”

Perin: "Voglio aiutare con il mio podcast"

Il portiere ha parlato anche del suo nuovo Podcast, in cui ha già intervistato diverse figure importanti dello sport tra cui Danilo:"Il mio podcast? Sono ormai 6-7 anni che lavoro dal punto di vista mentale con una mental coach, spesso mi sono esposto su questo argomento. In tanti mi dicevano che è difficile potersi permettere questo tipo di figure e così abbiamo deciso di intervistare degli atleti per ispirare le persone a casa e dargli degli strumenti che possono utilizzare nella loro vita quotidiana. E' un progetto totalmente autofinanziato, fatto con il cuore con lo scopo di aiutare. Poter essere d'aiuto agli altri è la cosa più bella, bisogna essere grati per quello che abbiamo ottenuto piuttosto che per quello che ci manca. Secondo me in questo podcast ci sono degli spunti interessanti per tutti, non solo per gli sportivi. Spesso veniamo mitizzati, ma la verità è che siamo tutti uguali. Fare categorie è sbagliato".