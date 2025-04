De Cuyper, chi è l'esterno che ha colpito la Juve e quel precedente in Italia

Presente e futuro. La Juventus ha iniziato a scandagliare il mercato per capire quali rinforzi possono essere utili in vista della prossima stagione, soprattutto in caso di cessioni importanti. Giuntoli ha segnato il nome di Maxime De Cuyper sul taccuino in vista della prossima estate, nonostante la folta concorrenza sul classe 2000. È uno dei prodotti del florido settore giovanile del Club Brugge, squadra affrontata dai bianconeri proprio in Champions League. Proprio in quel frangente, la società ha deciso di seguirlo perché ha visto in lui qualità davvero interessanti. Piace al Milan e con la formazion belga ha già avuto modo di lavorare con quel De Ketelaere mai sbocciato in rossonero. La Vecchia Signora, però, potrebbe aver più forza in questo senso soprattutto dovesse raggiungere la Champions League e sarebbe il sostituto ideale in caso di cessione di Cambiaso (già cercato a gennaio dal City).