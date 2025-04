La Juve di Tudor verso la Roma: doppia seduta e cena da Bonucci. Ma a Motta...

Dalle parti della Continassa hanno capito che l'" ora si fa sul serio " di Igor Tudor pronunciato nel post-partita di Juventus-Genoa era più che fondato. Doppi allenamenti , corsa e concentrazione massima : la squadra, al completo per la prima volta dal cambio di allenatore, sta lavorando duramente. Sarà per compattare il gruppo, o per concedersi un momento di svago, l'ex Marsiglia ha deciso anche di portare i tutti i giocatori a cena presso il ristorante Lève di proprietà di Leonardo Bonucci . Tutto normale se non fosse che la mente dei tifosi, sempre molto attenta, è tornata indietro di circa due mesi, precisamente al 15 febbraio quando nello stesso posto ci fu una medesima serata organizzata da Thiago Motta . Che poi non sembra aver portato benissimo...

Juve a cena da Bonucci: il web invoca la scaramanzia

L'ultima volta a "casa Bonucci" per i bianconeri, invitati a un momento di convivialità da Thiago Motta, non ha poi portato così bene. Da quella cena che doveva aggiungere coesione per affrontare gli incroci fondamentali di stagione, il campionato juventino è praticamente precipitato. Sui social i tifosi sono insorti dinanzi a questa notizia e molti utenti hanno chiesto quantomeno il cambio di location, pur apprezzando l'iniziativa di Tudor. In un momento così delicato con la partita contro la Roma alle porte, per i supporter della Vecchia Signora anche la scaramanzia ha un ruolo importante. E se di unione si parla, altro segnale è il maggior impegno nella società torinese di Maurizio Scanavino che ha lasciato il ruolo di presidente di Gedi per concentrarsi totalmente sulla Juventus.

