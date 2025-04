Da Nico a Koop, chi ha fatto sparire 40 gol: l'obiettivo di Tudor oltre i flop

Juve, mancano i gol degli attaccanti

Come per Conceiçao, partito col botto e ora un vero enigma tattico per la squadra di Igor Tudor: ha segnato 3 reti in meno rispetto all’ultimo treno preso con il Porto. E come dimenticare Arek Milik, ovviamente a secco di marcature così come di presenze in campo, mentre mesi fa aveva contribuito per ben 8 volte a cambiare il risultato dei bianconeri. Sommando tutto, adesso, a quanto si arriva? Trentasei. Non ci sono i 4 di Dusan Vlahovic, il più chiacchierato, il più discusso, probabilmente pure il più deludente se si considerano le alte aspettative avute a inizio anno per il contesto più offensivo in cui era pronto a immergersi. I dati sono spietati: è a 14 (9 in A, 4 in Champions e 1 in Coppa Italia) nelle 35 partite disputate nel 2024-2025; era a 18 in 38 match sotto la guida di Max Allegri. L’operazione indica 4 in meno: fa quaranta. Tondi, tondissimi, eppure spigolosi e pungenti, perché fanno male dal punto di vista tecnico e persino da quello logistico. Sarebbe stata un’altra Juve, se tutti avessero mantenuto le aspettative. Sarebbe stata un’altra Juve, se solo il terreno fosse stato più fertile e le delusioni non avessero preso il sopravvento. L’obiettivo di Tudor? Eliminare proprio tutti questi “se”: non hanno mai avuto un posto nella storia. Anche per questo è stato scelto il croato, col suo calcio offensivo, votato a cercare di fare un gol in più piuttosto che a prenderne uno in meno.