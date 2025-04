Elkann, doppia mossa Juve: bonus Champions da 65 milioni e non solo

TORINO - Il facilitatore bianconero. Si potrebbe etichettare così John Elkann per queste ultime due mosse dirette e indirette legate al pianeta Juventus. L’amministratore delegato di Exor, infatti, pesata la delicatezza del momento che sta attraversando la società juventina, peraltro alle prese con la sfida più importante dell’anno - la qualificazione alla prossima Champions League -, ha provveduto all’iniezione di liquidità di 15 milioni di euro con possibile allargamento a 110 per poi far sì che Gedi consentisse a Maurizio Scanavino di concentrarsi solo sulla Juventus. L’amministratore delegato bianconero, infatti, lascia il gruppo editoriale, come comunicato sul sito dalla stessa Gedi. “Il Consiglio di Amministrazione di Gedi Gruppo Editoriale riunitosi in data odierna ha nominato Paolo Ceretti consigliere di amministrazione e presidente della società, in sostituzione di Maurizio Scanavino, che lascia Gedi per concentrarsi sui suoi impegni in Juventus. Un sentito ringraziamento a Maurizio Scanavino per la proficua collaborazione e per l’impegno speso nelle molteplici realtà del gruppo guidando la trasformazione di Gedi in una media company digitale e innovativa”.