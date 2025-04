"Al Milan per Tony Parker, Torino meravigliosa. Haaland? Osimhen il più forte"

'Wesh', Torino-Milano-Lione e gli inizi

L'arrivo in Italia ha fatto comprendere al bianconero anche le differenze tra le sue abitudini e quelle italiane: "Quando sono arrivato in Italia ho capito di quanto fossi francese. Mi mancavano le piccole cose. Cosa fa di me un francese? Tre cose: saper scherzare, la colazione (ti devono piacere il pane, il croissant e il pain au chocolat) e lo slang molto forte, usiamo espressioni particolari come wesh o ouais. Wesh lo puoi usare in tutte le frasi, per descrivere le tue emozioni. Di base significa "ciao", ma lo uso anche in altri contesti, ad esempio quando sono sorpreso dico "Oh Wesh". Se lo usi sei un vero francese, è il simbolo della francesità". E invece per chiamare il mister che parola usa? "Coach, così non devi dire neanche il suo nome. Non abbiamo una parola specifica, puoi dire monsieur, ma suona strano". Sulla città che lo ospita invece: "Torino come una grande Lione? Essendo di Lione, non direi mai in questo modo perché già ci sentiamo grandi (ride ndr). La prima volta che sono uscito in centro mi è piaciuta molto la città, sembrava francese, poi c'è anche il fiume Po. E' una città tranquilla, la gente vive la sua vita. Per me dal punto di vista estetico è più bella di Milano. A Milano ci sono più cose da fare, ma Torino è meravigliosa".