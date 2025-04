Pjanic, stoccata a Motta: "Con Tudor è tornato il dna Juve. Prima..."

"Qualcosa è andato storto. Alcune scelte sono andate contro il DNA Juve, ma ora è tornata una persona che conosce bene il mondo juventino e sa bene come funziona il club e come gestire alcune dinamiche". A dirlo è Miralem Pjanic, che intervistato da 'Il Tempo' ha detto la sua in merito alla sfida di campionato tra Juventus e Roma, in programma alle ore 20.45 di domenica 6 aprile allo stadio Olimpico. Gli uomini di Igor Tudor, reduci dal successo contro il Genoa all'esordio del nuovo tecnico - gara decisa dal gol gioiello di Kenan Yildiz - si presentano all'appuntamento con 55 punti e un ritardo di una lunghezza dal 4º posto del Bologna, che lunedì 7 ospiterà il Napoli. La gara contro la formazione di Claudio Ranieri mette dunque in palio punti chiave nella qualificazione Champions. L'ex centrocampista di Juve e Roma, oggi in forza al Cska Mosca, considera più"stabili" i giallorossi, reduci 7 vittorie consecutive, e che grazie al ritorno di Ranieri hanno finalmente "mostrato il loro potenziale". Il bosniaco si è però detto soddisfatto dell'impatto di Tudor, giudicandolo "in gamba e preparato".