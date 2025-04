Vlahovic-Juve, alla fine è di nuovo... Chiesa: la chiave Tudor per due porte

Intanto una notizia: è molto probabile che anche domenica sera, contro la Roma, Vlahovic giocherà titolare. Tudor vuole continuare a lavorare al recupero psicologico e tecnico di Dusan e spera che possa tirare a segnare per dare una mano al rush finale del campionato.

Sì, ma poi? Vlahovic non ha firmato il rinnovo. E al momento non ha intenzione di firmare. Quindi a fine stagione si porrebbe il problema della scorsa estate: trovare una squadra a cui piaccia Vlahovic. E che piaccia a... Vlahovic. Questo per evitare di tenerlo nell'ultimo di contratto (a 25 milioni lordi) per poi perderlo a parametro zero. Insomma, ci si ritroverà in una situazione come quella di Chiesa dello scorso anno.



Ma quante possibilità ci sono che Vlahovic resti? Poche, ma ci sono. E dipende proprio da Tudor. Se in questi due mesi, più nel periodo del Mondiale per Club, dovesse rigenerare calcisticamente Vlahovic e dargli la voglia di rimanere, il tavolo del rinnovo potrebbe sbloccarsi e, con altre cifre, si potrebbe ragionare anche su una permanenza a Torino. Viceversa... sarà un'estate tormentata.