Douglas Luiz, l’incredibile dato che spiega il flop: ora 8 match per la rinascita

Douglas Luiz: incognita futuro

In caso contrario, spazio nuovamente a Weston McKennie, come nell’ultima uscita contro il Genoa. Più delicata, invece, la situazione di Douglas Luiz. Al brasiliano lo scorso febbraio sono bastati una ventina di minuti in campo contro il Cagliari per rimediare l’ennesimo stop di natura muscolare in stagione. In questo caso un affaticamento al bicipite femorale che gli ha fatto saltare gli ultimi cinque incontri della Juventus tra Coppa Italia e campionato. L’ex Aston Villa, viste le tante ricadute fisiche registrate in stagione, sarà gestito con i guanti, così che possa recuperare senza troppi rischi la miglior condizione. Fin qui la sua esperienza in bianconero resta un punto interrogativo, dal momento che ha preso parte solo a poco più della metà delle sfide stagionali - in un anno di Juve ha già superato il numero di partite saltate per infortunio in tutta la sua carriera -. Tudor avrà a disposizione 8 match per provare a rivitalizzarlo nella speranza di ritrovarsi in rosa un alternativa preziosa al duo Locatelli-Thuram. Specie in ottica Mondiale per Club....